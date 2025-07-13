Ankara'da sitede yangın faciası! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde 26 katlı bir binada yangın çıktı. 4'üncü katta başlayıp kısa sürede yayılan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangında biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

Ankara’da saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada yangın çıktı. Binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçradı.

İTFAİYE VE UMKE EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. UMKE ekipleri tarafından bölgeye acil müdahale çadırı kuruldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yangında Muharrem Çetinkaya (63) Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3 buçuk aylık Aras Şahin hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 32 vatandaş ve 7 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 39 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN 4 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler binada soğutma çalışması başlattı.