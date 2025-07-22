Ankara’da ters yön faciası! İki can aynı anda söndü, kaza sonrası görüntüler yürekleri dağladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki otomobil ters yöne girerek, karşı yoldan gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir istikameti Dumlupınar Bulvarı'nda 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından iki sürücünün de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunurken, araçlar yoldan kaldırılana kadar trafik alternatif yollara aktarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.