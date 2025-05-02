Ankara'da ters yönden gelen araç faciası: 2’si çocuk 5 yaralı!

Ankara'da ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde ters yöne giren aracın başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Keçiören ilçesinin Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Ters yönden giden bir araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.