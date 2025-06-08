Ankara'da yangın dehşeti: 1'i çocuk 4 kişi içeride mahsur

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın mahallede büyük panik oluşturdu. Alevlerin sardığı dairede 1’i çocuk 4 kişi içeride mahsur kaldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alevlerin yükseldiği dairede 1’i çocuk toplam 4 kişi mahsur kaldı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem yangını kontrol altına almak hem de içeride mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Müdahale çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.