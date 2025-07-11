Ankaralılar dikkat! Termometreler 40'a dayanacak

Yurt genelinde mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava dalgası hafta sonu yine bunaltacak. Özellikle Ankara için uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada,11 Temmuz Cuma öğlenden itibaren başlayacak olan sıcak hava dalgasının, 15 Temmuz 2025 Salı günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihler arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek sıcaklığın 38 santigrat derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

"AÇIK ALANLARDA BULUNMAYIN" UYARISI

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı tüm vatandaşların tedbirli olması istendi.