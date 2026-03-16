Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yapay zekaya göre geleceğin en yaşanabilir şehirleri belli oldu: Türkiye’den listeye giren iller dikkat çekti

Mart 16, 2026 11:07
1
Geleceğin en yaşanabilir şehirlerini yapay zeka seçti. Ekonomi, sosyal hayat, coğrafi konum ve yaşam kalitesini belirleyecek etkenin değerlendirildiği sıralamada dünyanın farklı bölgelerinden şehirler yer aldı. Türkiye’den de bazı şehirler listeye girerken, denizi olmadığı için sık sık zorbalanan başkent Ankara bu sefer avantajlı konuma geçti. İşte Yapay zekaya göre geleceğin en yaşanabilir şehirleri…

2
Bir şehri yaşanabilir kılan en önemli faktörler arasında temiz su kaynakları, doğa ile modern hayatın iç içe geçmiş olması ve doğal felaketlerden minimum seviyede etkileniyor olması gibi durumlar yer alıyor. Yapay zeka da gelecekte tüm olası felaket senaryolarına göre en yaşanabilir şehirlerini listelerken, bu etkenleri de değerlendirdi. Ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. İşte detaylar…

3
Stockholm

YAPAY ZEKAYA GÖRE GELECEĞİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

Stockholm – Soğuk ancak sakin ve durağan, yaşam kalitesi çok yüksek.

4
Helsinki

Helsinki – İklim değişip kavurucu sıcaklar yaşansa bile yaşanabilir kalabilir.

5
Oslo

Oslo – Su, enerji ve refah düzeyi açısından güçlü.

6
Toronto

Toronto – Büyük tatlı su rezervleri (Büyük Göller) ile herksin gözü üstünde.

7
Montreal

Montreal – Büyük su koşulları yanı sıra düşük aşırı sıcak riski ile popüler.

8
Zürih

Zürih – Temiz su ve güçlü altyapı.

9
Kopenhag

Kopenhag – İklim uyum planları çok güçlü.

10
Melbourne

Melbourne – Yaşam kalitesinin sürekliliği ilk 5 içindedir.

11
Auckland

Auckland – İzole hayatı güvencesi sunarken güçlü özelliklerle dikkat çekiyor.

12
Viyana

Viyana – Altyapı ve sosyal sistem çok stabil.

13
Münih

Münih – Ekonomi + yaşam dengesi.

14
Edinburg

Edinburg

15
Dublin

Dublin

16
Tallinn

Tallinn

17
Reykjavík

Reykjavík

18
Ankara

Ankara – Denizin yükselme riski yok, stratejik konum.

19
Eskişehir

Eskişehir – Öğrenci, planlı şehir, yaşanabilirlik.

20
Trabzon

Trabzon – Su ve yeşil avantajı.

21
Bursa

Bursa – Sanayi + doğa dengesi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.