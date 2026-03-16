Yapay zekaya göre geleceğin en yaşanabilir şehirleri belli oldu: Türkiye’den listeye giren iller dikkat çekti

Geleceğin en yaşanabilir şehirlerini yapay zeka seçti. Ekonomi, sosyal hayat, coğrafi konum ve yaşam kalitesini belirleyecek etkenin değerlendirildiği sıralamada dünyanın farklı bölgelerinden şehirler yer aldı. Türkiye’den de bazı şehirler listeye girerken, denizi olmadığı için sık sık zorbalanan başkent Ankara bu sefer avantajlı konuma geçti. İşte Yapay zekaya göre geleceğin en yaşanabilir şehirleri…
Bir şehri yaşanabilir kılan en önemli faktörler arasında temiz su kaynakları, doğa ile modern hayatın iç içe geçmiş olması ve doğal felaketlerden minimum seviyede etkileniyor olması gibi durumlar yer alıyor. Yapay zeka da gelecekte tüm olası felaket senaryolarına göre en yaşanabilir şehirlerini listelerken, bu etkenleri de değerlendirdi. Ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. İşte detaylar…
Stockholm – Soğuk ancak sakin ve durağan, yaşam kalitesi çok yüksek.
Helsinki – İklim değişip kavurucu sıcaklar yaşansa bile yaşanabilir kalabilir.
Oslo – Su, enerji ve refah düzeyi açısından güçlü.
Toronto – Büyük tatlı su rezervleri (Büyük Göller) ile herksin gözü üstünde.
Montreal – Büyük su koşulları yanı sıra düşük aşırı sıcak riski ile popüler.
Zürih – Temiz su ve güçlü altyapı.
Kopenhag – İklim uyum planları çok güçlü.
Melbourne – Yaşam kalitesinin sürekliliği ilk 5 içindedir.
Auckland – İzole hayatı güvencesi sunarken güçlü özelliklerle dikkat çekiyor.
Viyana – Altyapı ve sosyal sistem çok stabil.
Münih – Ekonomi + yaşam dengesi.
Edinburg
Dublin
Tallinn
Reykjavík
Ankara – Denizin yükselme riski yok, stratejik konum.
Eskişehir – Öğrenci, planlı şehir, yaşanabilirlik.
Trabzon – Su ve yeşil avantajı.
Bursa – Sanayi + doğa dengesi.