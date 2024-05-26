Anne ayının paniği kamerada! Yavrusunu bulmak için yola atladı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 May 2024 08:57 - Güncelleme : 26 May 2024 09:01
Tokat'ta yavrusunu bulmak için otoyolda koşturan anne ayı kameraya takıldı. Görüntüleri trafikte seyir halinde olan bir sürücü kaydetti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi ilginç bir olaya sahne oldu. Sabah saatlerinde Reşadiye-Niksar yolu üzerindeki Fatlı köprüsü yakınlarında anayolda yürüyen üç ayıyı gören bir yolcu, cep telefonuyla hayvanları kayda aldı.
1,5 METRE YÜKSEĞE ZIPLADI
Yavrulardan biri yolun üzerinde kalınca, anne ayı yavrusunu bulmak için panik halde kendini yola attı. Ardından üst yolda olduğunu fark ettiği yavrusunun yanına gitmek itin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe zıpladı.
Görüntüler burada son bulurken vatandaşların ifadelerine göre anne ayı ve yavruları bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı