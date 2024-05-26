Anne ayının paniği kamerada! Yavrusunu bulmak için yola atladı

26 May 2024 08:57 - Güncelleme : 26 May 2024 09:01

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Tokat'ın Reşadiye ilçesi ilginç bir olaya sahne oldu. Sabah saatlerinde Reşadiye-Niksar yolu üzerindeki Fatlı köprüsü yakınlarında anayolda yürüyen üç ayıyı gören bir yolcu, cep telefonuyla hayvanları kayda aldı.

1,5 METRE YÜKSEĞE ZIPLADI

Yavrulardan biri yolun üzerinde kalınca, anne ayı yavrusunu bulmak için panik halde kendini yola attı. Ardından üst yolda olduğunu fark ettiği yavrusunun yanına gitmek itin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe zıpladı.

Görüntüler burada son bulurken vatandaşların ifadelerine göre anne ayı ve yavruları bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.