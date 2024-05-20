Anne terliği yılanı deliğine soktu: Kurbağa yerine gözleme ziyafeti

20 May 2024 11:52 - Güncelleme : 20 May 2024 12:04

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Antalya'da vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi.

YILANA GÖZLEME VERDİLİER

Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada ise vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, kana kana su içti.