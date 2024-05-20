Anne terliği yılanı deliğine soktu: Kurbağa yerine gözleme ziyafeti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 11:52 - Güncelleme : 20 May 2024 12:04
Antalya’da kurbağa avlayan bir yılan hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Bir kişinin terlikli müdahalesiyle avından olan yılana gözleme verildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Antalya'da vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi.
YILANA GÖZLEME VERDİLİER
Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada ise vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, kana kana su içti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı