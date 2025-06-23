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 | Bengül Arıca

Anne vahşetinde tüyler ürperten detaylar! Öldürdüğü kızını 18 saat boyunca evde sakladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir anne 25 yaşındaki kızını evde boğarak öldürdü. Korkunç cinayetin kızının eve geç gelmesi nedeniyle işlendiği öğrenilirken ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Kızını katleden anne, cansız bedenin bulunduğu odanın kapısını kilitleyip 18 saat sonra kendini ihbar etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 15:15

Korkunç olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Rabia B., kızının eve geç gelmesi nedeniyle 25 yaşındaki Cemre B. ile tartışmaya başladı. Anne kız arasında yaşanan son tartışma büyünce anne Rabia B., kızı Cemre B.'yi odasında boğarak öldürdü.

Anne vahşetinde tüyler ürperten detaylar! Öldürdüğü kızını 18 saat boyunca evde sakladı

CESEDİ 18 SAAT EVDE SAKLADI

Kan donduran olayın ardından cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B., ablalarını soran kardeşlere ise "Ablanız eve gelmedi" dedi. Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B. daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak kendisini ihbar etti.

Anne vahşetinde tüyler ürperten detaylar! Öldürdüğü kızını 18 saat boyunca evde sakladı

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia B. gözaltına alındı. Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

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