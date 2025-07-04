Anne ve babasını vahşice katletmişti! Kan donduran olayın sebebi ailesinden çaldığı altınlar çıktı

Korkunç olay Tekirdağ meydana geldi. 11 Kasım 2024'de 17 yaşındaki A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından da aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Annesi olay yerinde, babası ise hastanede hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın ardından katil zanlısı evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç. hakkında açılan davada ilk duruşma görüldü.

AİLESİNİN ALTINLARINI SATMIŞ!

Sanık A.Ç., savunmasında yaptığı açıklamada pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Altın meselesinden dolayı ailesiyle tartıştıklarını belirten A.Ç., "Olayın yaşandığı gün anne babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Ben de olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi, sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu" ifadelerini kullandı.

FARE ZEHRİ, BIÇAK VE SİLAH DETAYI

Psikolojik sorunları olduğunu ve bu durumu ailesiyle paylaştığını dile getiren A.Ç., ailesinin kendisine bu konuda yardımcı olmadığını savundu. Ayrıca bilgisayarındaki fare zehri, bıçak ve tabanca gibi aramaların ailesiyle ilgisi olmadığını öne sürerek, "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu" dedi.

'BENİ YARALAYIP EŞİMİ KOVALAMAYA BAŞLADI'

Olayda yaralanan amca G.Ç., duruşmada verdiği ifadede sesleri duyması üzerine abisinin evine çıktıklarını, yedek anahtarla içeri girdiklerinde A.Ç. ile abisinin boğuştuğunu gördüğünü söyledi. "Abim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç. bıçakla beni yaralayarak eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra ben bayıldım. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu. Yenge F.Ç. ile dede C.Ç. de sanık A.Ç.'nin kendilerini bıçakla yaraladığını belirterek şikayetçi olduklarını ifade etti.

DURUŞMA 18 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, anneanne R.K'nin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi. 11 Kasım 2024'te meydana gelen olayda şahıs tutuklanmıştı.