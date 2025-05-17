Anneler Günü'nde acı haberi gelmişti! Genç kadın yaşadığı cehennemi günlüğüne anlatmış

Ordu’da Anneler Günü’nde yaşamına son veren 20 yaşındaki genç annenin ardından bıraktığı notlar, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Eşi ve kayınvalidesinden gördüğü baskıyı satırlara döken Arzu Ay’ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanırken, eşinin tutuklanmasıyla şüpheler derinleşti. Genç kadının yaşadığı cehennemi kendi el yazısıyla anlattığı ortaya çıktı.

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü’nde yaşamına son veren 20 yaşındaki Arzu Ay’ın ardında bıraktığı yazılı notlar, yaşadığı acı süreci gün yüzüne çıkardı. Henüz bir çocuk annesi olan genç kadının, eşi ve kayınvalidesinden gördüğü kötü muameleyi anlattığı ifadeler dikkat çekti.

ANNELER GÜNÜ'NDE CANINA KIYDI

11 Mayıs'ta Aşıklı Mahallesi'nde ikamet eden Arzu Ay, evinin yanında bulunan bir ağaçta asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ay, otopsi işlemlerinin ardından 13 Mayıs’ta İlküvez Mahallesi’nde toprağa verildi.

EŞİ TUTUKLANDI, KAYINVALİDEYE ADLİ KONTROL

Olayın ardından Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri hem evde hem de olay yerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Arzu Ay’ın eşi C.A. ile kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı.

Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, C.A.’nın eşine karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uzun süredir eziyet ettiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Kayınvalide K.A.’nın da gelinine karşı kötü davrandığı iddialar arasında yer aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece “eşe karşı eziyet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GERİDE ACI DOLU NOTLAR BIRAKTI

Olay sonrası yapılan aramalarda, Arzu Ay’a ait olduğu belirtilen ve ölümünden kısa bir süre önce yazıldığı düşünülen el yazısı notlar bulundu. Defter kağıtlarına yazılan bu notlarda genç kadının, eşi ve kayınvalidesi tarafından sürekli azarlandığını, kötü muameleye maruz kaldığını ifade ettiği öğrenildi. Notlarda, yaşadığı zorluklara sadece kızı için katlandığını yazdığı da dikkat çekti.

Soruşturma jandarma ve savcılık tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.