Anneler Günü'nde trafik levhaları değişti! Hem güldürdü hem duygulandırdı

İstanbul
Anneler Günü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem yüzleri güldüren hem de duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Trafik levhalarına yazılan anne sözlerini içeren video viral oldu.
Kocaeli'de anneler günü için hazırlanan; şehir merkezindeki trafik levhalarına yazılan samimi ve anlam yüklü mesajlarla dolu video, duygusal kurgusuyla izleyicilerin hem yüzünü güldürdü hem de duygulandırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu video, kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım topladı.