Anneler Günü'nde trafik levhaları değişti! Hem güldürdü hem duygulandırdı

Anneler Günü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem yüzleri güldüren hem de duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Trafik levhalarına yazılan anne sözlerini içeren video viral oldu.