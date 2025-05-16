Annesi kayıp diye arıyordu! Dehşete düşüren olay ortaya çıktı

Adana'da meydana gelen korkunç olay, 8 Nisan saat 01.45 sıralarında yaşandı. Kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki Mehmet Salih Kaya mesai bitiminde iş arkadaşı 31 yaşındaki Ramazan Hakseven ile servise bindi. Hakseven cadde üzerinde evinin önünde ineceği sırada iş arkadaşı Kaya ile bir anda bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Hakseven, Kaya'yı boynundan bıçaklayarak ortadan kayboldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaya, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Anne Gülizar Hakseven (68), oğlu Ramazan'dan 34 gündür haber alamadıkları için perişan olduklarını belirtti. Hakseven oğlunun yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu.

İlaçlar kullanarak hayatını devam ettiriyordu. Oğlum ilaçsız yaşayamaz. Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli, Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" diyerek yardım istedi. Zihinsel engelli raporu olduğu belirtilen Hakseven'in işlediği suçtan dolayı kaçtığı, ailesine de haber vermediği ortaya çıktı. Polisin 8 Nisan'dan itibaren şüpheliyi arama çalışmasını sürdürdüğü ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemediği öğrenildi.