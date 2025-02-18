Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Annesine saldıran babasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da alkollü şekilde eve gelen ve annesine bıçakla saldırmaya çalışan babasını öldüren Ayşe A. hakkında istenen ceza belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Annesine saldıran babasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:56

İstanbul Ümraniye'de 26 Ekim 2024 tarihlerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, alkollü halde eve gelen 61 yaşındaki Atalay A., eşi Susen A.'ya (53) hakaret ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atalay A., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. O sırada kızları Ayşe A. (28) araya girerek müdahale etti. Yere düşen bıçağı alan Ayşe A., babasını bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olay sonrası tutuklanan Ayşe A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BIÇAĞI BABASININ GÖĞSÜNE SAPLAMIŞ...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşe A.’nın annesiyle birlikte ev temizliği yaparak geçimini sağladığı belirtildi. Olay günü eve döndüklerinde, Atalay A.’nın alkollü halde eşi Susen A.’ya “Seni bu evde istemiyorum” diyerek mutfaktan aldığı bıçakla saldırmaya çalıştığı ifade edildi. Bunun üzerine Ayşe A.’nın araya girerek müdahale ettiği ve yere düşen bıçağı alarak babasının göğsüne sapladığı anlatıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Susen A.’nın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı, ancak kızlarının isteği üzerine eve döndüğü kaydedildi. Babasını öldüren genç kadın kadın hakkında "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bekar evinde korkunç cinayet! Kalbinden vurularak öldürüldü
Narin cinayetinde 2 tahliye! Güran ailesi gözyaşları içinde karşıladı

Sıkça Sorulan Sorular

KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI NEDİR?
Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunun 82. Maddesinde sıralanmış olup, suçun bu maddede geçen şekillerde işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.