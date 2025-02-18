Annesine saldıran babasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Ümraniye'de 26 Ekim 2024 tarihlerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, alkollü halde eve gelen 61 yaşındaki Atalay A., eşi Susen A.'ya (53) hakaret ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atalay A., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. O sırada kızları Ayşe A. (28) araya girerek müdahale etti. Yere düşen bıçağı alan Ayşe A., babasını bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olay sonrası tutuklanan Ayşe A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BIÇAĞI BABASININ GÖĞSÜNE SAPLAMIŞ...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşe A.’nın annesiyle birlikte ev temizliği yaparak geçimini sağladığı belirtildi. Olay günü eve döndüklerinde, Atalay A.’nın alkollü halde eşi Susen A.’ya “Seni bu evde istemiyorum” diyerek mutfaktan aldığı bıçakla saldırmaya çalıştığı ifade edildi. Bunun üzerine Ayşe A.’nın araya girerek müdahale ettiği ve yere düşen bıçağı alarak babasının göğsüne sapladığı anlatıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Susen A.’nın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı, ancak kızlarının isteği üzerine eve döndüğü kaydedildi. Babasını öldüren genç kadın kadın hakkında "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.