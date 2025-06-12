Annesini kebapçıda vahşice öldürdü! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Kan donduran olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. 24 yaşındaki Ali Daaboul, hamile olan eşi H.Y.'i hastaneye kontrole götürdü. Hastanedeyken Ali Daaboul'un annesi 44 yaşındaki Zukaa Mahoud oğlunu aradı. Telefon görüşmesinde anne oğluna, "Al karını evimden git" dediği öne sürüldü. Bu duruma sinirlenen oğlu, annesinin çalıştığı kebapçıya gitti ve aralarında çıkan tartışma sırasında annesini defalarca bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin iş yerine gelip giderken soğukkanlı olduğu görüntüler ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI

Emniyette ifade veren şüpheli Ali Daaboul cinayeti telefon görüşmesinde annesinin "Al karını evimden git" dediği için işlediğini ve "Kendimi kaybettim, bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.