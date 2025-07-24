Annesinin boğazını keserek katletti! Yaşlı kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında dehşet yaşandı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ali D., bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı 68 yaşındaki annesini defalarca bıçakladı. Sözde evlat, kanlar içinde kalan annesinin boğazını keserek katletti.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Belkıs Keskin'i yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri şüpheli Ali D.'yi olay yerinde gözaltına alırken, Belkıs Keskin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.