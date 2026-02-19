Menü Kapat
Yaşam
Antakya (Hatay) iftar ve sahur vakitleri 2026: Hatay’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? (Hatay İmsakiye)

Hatay’da iftar ve sahur vakitleri gün gün belli oldu. Milyonlarca müslüman ilk orucunu tutabilmek için bu gece sahura kalkacak. Oruç için niyet edecek müslümanlar, imsak vaktine kadar sahurlarını tamamlayacak. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu yıl 29 gün sürecek ve ortalama Türkiye’de 12 saat oruç tutulacak. Hatay’da yaşayanlar ise kendi illerinde iftar ve sahur vakitlerine göre hareket edecek. İftarın ardından ise camilerde teravih namazları kılınarak dualar edilecek. Peki Hatay’da ilk sahur saat kaçta? İşte, Hatay iftar ve sahur vakitleri…

Antakya (Hatay) iftar ve sahur vakitleri 2026: Hatay’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? (Hatay İmsakiye)
Hatay iftar ve sahur vakitleri, imsakiye ile açıklandı. 29 gün sürecek Ramazan ayı öncesinde iftar ve sahur vakitlerine göre planlama yapacaklar, Hatay imsakiyesini takip ediyor. İslamın beş temel şartından birisi olan tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Hatay’da birçok ilçede iftar çadırları kurulacak. Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde yaşayanlar iftar saatlerine odaklandı. . Seferi olarak yola çıkanlar, oruçlarını kazaya bırakabilirken sağlık açısından oruç tutmaya elverişli olmayanlar ise fidyelerini ödeyecek. Peki Hatay’da bugün iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Hatay iftar ve sahur vakitleri

HATAY’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Hatay’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Hatay’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:37’de olacak.

2026 HATAY’DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde iftar saatleri belli oldu. Hatay’da ilk iftar saat 18:28’de açılacak.

GÜNLERE GÖRE HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Antakya (Hatay) için Ramazan İmsakiyesi
Antakya (Hatay) iftar ve sahur vakitleri 2026: Hatay’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? (Hatay İmsakiye)
RamazanTarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün19 Şubat Perşembe05:3705:5307:1112:5916:0518:2819:52
2. gün20 Şubat Cuma05:3605:5207:1012:5916:0618:2919:53
3. gün21 Şubat Cumartesi05:3505:5107:0912:5916:0618:3019:53
4. gün22 Şubat Pazar05:3405:5007:0812:5916:0718:3119:54
5. gün23 Şubat Pazartesi05:3305:4907:0612:5916:0818:3219:55
6. gün24 Şubat Salı05:3205:4707:0512:5916:0818:3319:56
7. gün25 Şubat Çarşamba05:3005:4607:0412:5916:0918:3419:57
8. gün26 Şubat Perşembe05:2905:4507:0312:5916:1018:3519:58
9. gün27 Şubat Cuma05:2805:4407:0112:5816:1018:3619:59
10. gün28 Şubat Cumartesi05:2705:4207:0012:5816:1118:3720:00
11. gün1 Mart Pazar05:2505:4106:5912:5816:1118:3820:01
12. gün2 Mart Pazartesi05:2405:4006:5712:5816:1218:3920:02
13. gün3 Mart Salı05:2305:3906:5612:5816:1218:4020:02
14. gün4 Mart Çarşamba05:2105:3706:5512:5716:1318:4120:03
15. gün5 Mart Perşembe05:2005:3606:5312:5716:1418:4220:04
16. gün6 Mart Cuma05:1905:3406:5212:5716:1418:4320:05
17. gün7 Mart Cumartesi05:1705:3306:5112:5716:1518:4420:06
18. gün8 Mart Pazar05:1605:3206:4912:5616:1518:4520:07
19. gün9 Mart Pazartesi05:1405:3006:4812:5616:1618:4520:08
20. gün10 Mart Salı05:1305:2906:4612:5616:1618:4620:09
21. gün11 Mart Çarşamba05:1205:2706:4512:5616:1618:4720:10
22. gün12 Mart Perşembe05:1005:2606:4412:5516:1718:4820:11
23. gün13 Mart Cuma05:0905:2506:4212:5516:1718:4920:12
24. gün14 Mart Cumartesi05:0705:2306:4112:5516:1818:5020:13
25. gün15 Mart Pazar05:0605:2206:3912:5516:1818:5120:13
26. gün16 Mart Pazartesi05:0405:2006:3812:5416:1918:5220:14
27. gün17 Mart Salı05:0305:1906:3612:5416:1918:5320:15
28. gün18 Mart Çarşamba05:0105:1706:3512:5416:1918:5320:16
29. gün19 Mart Perşembe05:0005:1606:3312:5316:2018:5420:17
