Antakya (Hatay) iftar ve sahur vakitleri 2026: Hatay’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? (Hatay İmsakiye)

Hatay iftar ve sahur vakitleri, imsakiye ile açıklandı. 29 gün sürecek Ramazan ayı öncesinde iftar ve sahur vakitlerine göre planlama yapacaklar, Hatay imsakiyesini takip ediyor. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Hatay’da birçok ilçede iftar çadırları kurulacak. Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde yaşayanlar iftar saatlerine odaklandı. . Seferi olarak yola çıkanlar, oruçlarını kazaya bırakabilirken sağlık açısından oruç tutmaya elverişli olmayanlar ise fidyelerini ödeyecek. Peki Hatay’da bugün iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Hatay iftar ve sahur vakitleri
Hatay’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Hatay’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:37’de olacak.
Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde iftar saatleri belli oldu. Hatay’da ilk iftar saat 18:28’de açılacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:37
|05:53
|07:11
|12:59
|16:05
|18:28
|19:52
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:36
|05:52
|07:10
|12:59
|16:06
|18:29
|19:53
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:35
|05:51
|07:09
|12:59
|16:06
|18:30
|19:53
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:34
|05:50
|07:08
|12:59
|16:07
|18:31
|19:54
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:33
|05:49
|07:06
|12:59
|16:08
|18:32
|19:55
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:32
|05:47
|07:05
|12:59
|16:08
|18:33
|19:56
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:30
|05:46
|07:04
|12:59
|16:09
|18:34
|19:57
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:29
|05:45
|07:03
|12:59
|16:10
|18:35
|19:58
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:28
|05:44
|07:01
|12:58
|16:10
|18:36
|19:59
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:27
|05:42
|07:00
|12:58
|16:11
|18:37
|20:00
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:25
|05:41
|06:59
|12:58
|16:11
|18:38
|20:01
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:24
|05:40
|06:57
|12:58
|16:12
|18:39
|20:02
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:23
|05:39
|06:56
|12:58
|16:12
|18:40
|20:02
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:21
|05:37
|06:55
|12:57
|16:13
|18:41
|20:03
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:20
|05:36
|06:53
|12:57
|16:14
|18:42
|20:04
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:19
|05:34
|06:52
|12:57
|16:14
|18:43
|20:05
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:17
|05:33
|06:51
|12:57
|16:15
|18:44
|20:06
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:16
|05:32
|06:49
|12:56
|16:15
|18:45
|20:07
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:14
|05:30
|06:48
|12:56
|16:16
|18:45
|20:08
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:13
|05:29
|06:46
|12:56
|16:16
|18:46
|20:09
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:12
|05:27
|06:45
|12:56
|16:16
|18:47
|20:10
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:10
|05:26
|06:44
|12:55
|16:17
|18:48
|20:11
|23. gün
|13 Mart Cuma
|05:09
|05:25
|06:42
|12:55
|16:17
|18:49
|20:12
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|05:07
|05:23
|06:41
|12:55
|16:18
|18:50
|20:13
|25. gün
|15 Mart Pazar
|05:06
|05:22
|06:39
|12:55
|16:18
|18:51
|20:13
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|05:04
|05:20
|06:38
|12:54
|16:19
|18:52
|20:14
|27. gün
|17 Mart Salı
|05:03
|05:19
|06:36
|12:54
|16:19
|18:53
|20:15
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|05:01
|05:17
|06:35
|12:54
|16:19
|18:53
|20:16
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|05:00
|05:16
|06:33
|12:53
|16:20
|18:54
|20:17