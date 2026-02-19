Antakya (Hatay) iftar ve sahur vakitleri 2026: Hatay’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? (Hatay İmsakiye)

Hatay iftar ve sahur vakitleri, imsakiye ile açıklandı. 29 gün sürecek Ramazan ayı öncesinde iftar ve sahur vakitlerine göre planlama yapacaklar, Hatay imsakiyesini takip ediyor. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Hatay’da birçok ilçede iftar çadırları kurulacak. Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde yaşayanlar iftar saatlerine odaklandı. . Seferi olarak yola çıkanlar, oruçlarını kazaya bırakabilirken sağlık açısından oruç tutmaya elverişli olmayanlar ise fidyelerini ödeyecek. Peki Hatay’da bugün iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Hatay iftar ve sahur vakitleri

HATAY’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Hatay’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Hatay’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:37’de olacak.

2026 HATAY’DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde iftar saatleri belli oldu. Hatay’da ilk iftar saat 18:28’de açılacak.

GÜNLERE GÖRE HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

