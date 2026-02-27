Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Antalya Konya yolu açıldı mı alternatif güzergâhlar var mı?

Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan güzergahlarda bugün hem su hem de kar engeli yaşanıyor. Yoğun yağışlar nedeniyle "Yeni Antalya-Konya Yolu" (Demirkapı Tüneli güzergahı) tamamen trafiğe kapanırken, yüksek kesimlerdeki Alacabel mevkiinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, Antalya Konya yolu açıldı mı alternatif güzergâhlar mevcut mu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya Konya yolu açıldı mı alternatif güzergâhlar var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 19:00

Antalya ve çevresinde günlerdir etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, özellikle Eynif ve Gembos ovalarından geçen yeni Antalya-Konya kara yolunu etkiledi. Havadan kaydedilen görüntülerde, asfaltın bir noktadan sonra tamamen sular altında kaldığı ve yolun adeta dev bir göle dönüştüğü tespit edildi.

Antalya Konya yolu açıldı mı alternatif güzergâhlar var mı?

ANTALYA KONYA YOLU AÇILDI MI?

Antalya Konya yolunun Taşağıl kavşağı, Demirkapı Tüneli girişi, Başlar kavşağı ve İbradı yönüne dönen toplam 7 kavşak tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun yüksek rakımlı noktalarından biri olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ise kış koşulları hakim. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle zaman zaman tır ve çekici gibi ağır araçların geçişine izin verilmezken, binek otomobiller için kış lastiği ve zincir bulundurma zorunluluğu anımsatılıyor.

Antalya Konya yolu açıldı mı alternatif güzergâhlar var mı?

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR VAR MI?

Yaklaşık 3 kilometrelik kesimde su yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaştığı bildirildi. Yağışların devam etmesi halinde su seviyesinin daha da artabileceği belirtilirken, yolun ne zaman yeniden trafiğe açılacağının ise henüz belli olmadığı ifade edildi. Yeni yolun kapalı olması nedeniyle , eski güzergah olan Seydişehir - Akseki - Manavgat hattı üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Alacabel geçidindeki hava koşulları nedeniyle yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları; ayrıca güncel yol durumunu Karayolları'nın ALO 159 hattından doğrulamaları tavsiye ediliyor.

ETİKETLER
#sel
#ulaşım
#sağanak yağış
#Alternatif Güzergah
#Antalya Konya Yolu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.