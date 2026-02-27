Antalya Konya yolu açıldı mı alternatif güzergâhlar var mı?

Antalya ve çevresinde günlerdir etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, özellikle Eynif ve Gembos ovalarından geçen yeni Antalya-Konya kara yolunu etkiledi. Havadan kaydedilen görüntülerde, asfaltın bir noktadan sonra tamamen sular altında kaldığı ve yolun adeta dev bir göle dönüştüğü tespit edildi.

ANTALYA KONYA YOLU AÇILDI MI?

Antalya Konya yolunun Taşağıl kavşağı, Demirkapı Tüneli girişi, Başlar kavşağı ve İbradı yönüne dönen toplam 7 kavşak tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun yüksek rakımlı noktalarından biri olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ise kış koşulları hakim. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle zaman zaman tır ve çekici gibi ağır araçların geçişine izin verilmezken, binek otomobiller için kış lastiği ve zincir bulundurma zorunluluğu anımsatılıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR VAR MI?

Yaklaşık 3 kilometrelik kesimde su yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaştığı bildirildi. Yağışların devam etmesi halinde su seviyesinin daha da artabileceği belirtilirken, yolun ne zaman yeniden trafiğe açılacağının ise henüz belli olmadığı ifade edildi. Yeni yolun kapalı olması nedeniyle ulaşım, eski güzergah olan Seydişehir - Akseki - Manavgat hattı üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Alacabel geçidindeki hava koşulları nedeniyle yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları; ayrıca güncel yol durumunu Karayolları'nın ALO 159 hattından doğrulamaları tavsiye ediliyor.