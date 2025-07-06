Antalya'da aslanla boğuşan adam konuştu: Boyunu sıktım, o esnada kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı. Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan 53 yaşındaki Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Kır, tedavi altına alındı.

Aslanın saldırısı sonucu kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman Kır'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildi. Kır'ın eşi Gülperi Kır, olay anında eşinin yanında olduğunu söyledi.

"ASLAN ÜSTÜME ÇÖKTÜ"

Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise aslanın saldırısına uğrayan babasının videosunu yayımladı. Videoda Kır, şunları söylüyor:

"BOYNUNU YAKALAYARAK SIKTIM, O ESNADA KAÇTI"

"Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi."

TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ormanlık alana kaçtığı belirlenen aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, hayvan parkı hakkında inceleme başlattı.