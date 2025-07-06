Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Antalya'da aslanla boğuşan adam konuştu: Boyunu sıktım, o esnada kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvanat bahçesinde kaçan bir aslan, tarladan uyuyan Süleyman Kır'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, yaşadıklarını anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 15:58

Antalya'nın ilçesinde özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı. Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan 53 yaşındaki Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Kır, tedavi altına alındı.

Aslanın saldırısı sonucu kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman Kır'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildi. Kır'ın eşi Gülperi Kır, olay anında eşinin yanında olduğunu söyledi.

Antalya'da aslanla boğuşan adam konuştu: Boyunu sıktım, o esnada kaçtı

"ASLAN ÜSTÜME ÇÖKTÜ"

Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise aslanın saldırısına uğrayan babasının videosunu yayımladı. Videoda Kır, şunları söylüyor:

"BOYNUNU YAKALAYARAK SIKTIM, O ESNADA KAÇTI"

"Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi."

Antalya'da aslanla boğuşan adam konuştu: Boyunu sıktım, o esnada kaçtı

TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ormanlık alana kaçtığı belirlenen aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, hayvan parkı hakkında inceleme başlattı.

Antalya'da aslanla boğuşan adam konuştu: Boyunu sıktım, o esnada kaçtı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana kavruluyor! Termometreler gölgede bile 38 derece
Yozgat'ın maskotu iguana Ökkeş! Omuzlardan inmiyor
ETİKETLER
#ölü
#yaralanma
#manavgat
#Aslan Saldırısı
#Hayvan Parkı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.