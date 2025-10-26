Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Antalya'da baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin 5 gün sonra cesedi bulundu

22 Ekim günü kız arkadaşıyla birlikte tatil yaptıkları Alanya'dan Manavgat'a gelen ve Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için girdiği suda kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in cesedi arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'da baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin 5 gün sonra cesedi bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 13:15

'nın ilçesi Oymapınar Barajı'nda 22 Ekim günü yüzerken kaybolan İrlandalı turist, arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü olarak bulundu.

Antalya'da baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin 5 gün sonra cesedi bulundu

22 Ekim günü kız arkadaşıyla birlikte tatil yaptıkları Alanya'dan Manavgat'a gelen ve Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için girdiği suda kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in cesedi arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu.

Antalya'da baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin 5 gün sonra cesedi bulundu

Antalya Jandarma Sualtı Tim K.lığı olarak J.Asb.Bçvş. Sinan Durmaz komutasında 6 dalgıç personel ihbarının olduğu aynı gün su altında arama çalışmalarına başladı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi ve Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekipleri de destek verdi. Çalışmalarında ekipler su altı robotu ve su altı dron kullanarak 30-60 metre derinlikte bölgeyi taradı.

Antalya'da baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin 5 gün sonra cesedi bulundu

Derinliğin yer yer 42 metre olması, dip yapısının ağaçlık olması ve görüşün kısıtlı olması nedeni ile ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) yapılan aramalar neticesinde kayıp turiste 4 gün boyunca ulaşılamadı. Bugün yeniden başlayan çalışmalarda Antony Dmien Smith'in cesedi, kıyıdan 40 metre açıkta 22 metre derinlikte bulundu.

Antalya'da baraj gölünde kaybolan İrlandalı turistin 5 gün sonra cesedi bulundu

Baraj gölünden çıkartılan ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya Serik’te çıkan kavgada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı!
ETİKETLER
#antalya
#manavgat
#kayıp
#İrlandalı Turist
#Oymapınar Barajı
#Ölü Bulundu
#Sualtı Arama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.