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 | Banu İriç

Antalya’da falez şovu yine faciayla bitti! Karnı üzerinde suya çakıldı

Antalya’da bayram tatilinin son günü falezlerden denize atlayan 18 yaşındaki genç, kontrolünü kaybederek karnının üzerine suya çakıldı. Kalbi duran genç, vatandaşların yardımı ve ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Korku dolu anları çevredekiler anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 23:52

Antalya’da yaz aylarında sıkça yaşanan tehlikeli gösterilerden biri daha faciaya dönüştü. Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen 18 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Al M., yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin zirvesine çıkarak denize atladı. Genç, kontrolsüz bir şekilde karnının üzerine düşerek ağır yaralandı. O anlar sahilde bulunan vatandaşların yüreklerini ağza getirdi.

Antalya’da falez şovu yine faciayla bitti! Karnı üzerinde suya çakıldı

ŞAKALAŞTIKTAN SONRA KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mohammad Al M., sahilde bir süre arkadaşlarıyla yüzdükten sonra birlikte falezlerin uç noktasına çıktı. Zirvede arkadaşlarıyla kısa süreli şakalaşmaların ardından kendini boşluğa bırakan genç, kontrolünü kaybederek karnı üzerine sert şekilde suya çakıldı.

Atlayıştan sonra hareketsiz şekilde su yüzeyinde kalan gence, çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. Ciddi şekilde su yutan ve kalbi duran Mohammad Al M., sahile bilinci kapalı şekilde çıkarıldı.

Antalya’da falez şovu yine faciayla bitti! Karnı üzerinde suya çakıldı

KALBİ DURDU, MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, TEHLİKE SÜRÜYOR

Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile ulaşan ekipler, gence ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi durmuş halde bulunan Mohammad Al M., sağlık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yeniden hayata döndürüldü.

Ağır yaralı halde ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Antalya’da falez şovu yine faciayla bitti! Karnı üzerinde suya çakıldı

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI: "YÜZÜ SARARMIŞTI, BAYGINDI"

O anlara tanıklık eden Adnan Kayapınar, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Suyun üzerine karnının üstüne düştü ve direkt dibe battı. Çevredeki arkadaşlar sudan çıkardı. Baygındı, yüzü sararmıştı. Büyük kayaların en üstünden atladı. Çok kişi yardım etmeye çalıştı. Ambulans geldi, kalp masajı yapıldı."

Bir diğer tanık Samet Efe Sartaş ise, “Çocuk bir süre suyun üzerinde kaldı, kimse çıkaramadı. Sonra yardıma koşanlar sudan çıkardı. Ambulans gelip kalp masajı yaptı. Az önce başka bir çocuk yine atladı” diyerek bölgede bu tür atlayışların sık sık yaşandığını vurguladı.

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ETİKETLER
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#Yaşam
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