Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Feci kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan aynı aileden 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.