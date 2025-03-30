Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Feci kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan aynı aileden 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.