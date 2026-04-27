Antalya’da ibretlik olay! Hırsızlar çaldıkları biberleri sattı ama parayı harcayamadı

Antalya’da ibretlik bir olay yaşandı. Serik ilçesinde yaklaşık 25 bin TL’lik biber yüklü kamyonet çalındı. Emniyet güçleri, yaptıkları titiz çalışmayla önce kamyoneti, ardından da firari şüphelileri yakaladı. Kamyoneti çalan şahısların biberleri sattığı ancak parayı harcayamadan yakalandığı öğrenildi. Aracın sahibinin zararı giderilirken, olay “Helal mal sahibinden gitmez” sözünü akıllara getirdi.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 15:35

Serik Toptancı Hali'nde 23 Nisan’da meydana gelen olayda, anahtarı üzerinde unutulan ve yaklaşık 25 bin lira değerindeki kapya biberle yüklü olan kamyonet, yüzü maskeli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameraları hırsızlık anını saniye saniye kaydederken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Serik Toptancı Hali'nde anahtarı üzerinde unutulan kapya biber yüklü kamyonetin çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, hırsızlar Aksu'da yakalanarak araç sahibinin zararının karşılanmasıyla serbest bırakıldı.
KAMYONET VATANDAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE BULUNDU

Hırsızlık haberinin yayılması üzerine bölge halkı ve hal esnafı adeta seferber oldu. Çalınan kamyonet, bir vatandaşın dikkati sayesinde Çakallık Kavşağı yakınlarında terk edilmiş bir ardiyenin önünde tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin izini sürerek operasyonun düğmesine bastı.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla hırsızlık zanlıları Aksu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, hırsızların araçtaki parayı harcamaya fırsat bulamadıkları belirlenirken şüpheli polis merkezine götürüldü. Zararın karşılanması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçince, şahıslar serbest bırakıldı.

“ZARARIMIZI KARŞILADIK, PARAYI HARCAYAMADILAR”

Aracını teslim alan komisyoncu Ramazan Gök, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:
"23 Nisan'da çalınan aracımızı Çakallık Kavşağı'nda bulduk. Emniyet güçlerinden Allah razı olsun, onlar da Aksu ilçesinde yakaladılar. Zararımızı karşıladık, parayı harcayamadılar, herhangi bir şey yapamadılar. Polisten, emniyet güçlerimizden ve basından Allah binlerce razı olsun. Evet, vatandaşlar da çok duyarlı bu konuda. Herkes merak edip sordu, herkes arayıp sordu. Herkesten Allah razı olsun, herkes yardım etmek istedi."

