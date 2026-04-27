Serik Toptancı Hali'nde 23 Nisan’da meydana gelen olayda, anahtarı üzerinde unutulan ve yaklaşık 25 bin lira değerindeki kapya biberle yüklü olan kamyonet, yüzü maskeli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameraları hırsızlık anını saniye saniye kaydederken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

HABERİN ÖZETİ Antalya’da ibretlik olay! Hırsızlar çaldıkları biberleri sattı ama parayı harcayamadı Serik Toptancı Hali'nde anahtarı üzerinde unutulan kapya biber yüklü kamyonetin çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, hırsızlar Aksu'da yakalanarak araç sahibinin zararının karşılanmasıyla serbest bırakıldı. Serik Toptancı Hali'nde 23 Nisan'da anahtarı üzerinde unutulan kapya biber yüklü kamyonet çalındı. Çalınan kamyonet, bir vatandaşın dikkati sayesinde Çakallık Kavşağı yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Hırsızlık zanlıları Aksu ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin araçtaki parayı harcamaya fırsat bulamadığı belirlendi. Zararın karşılanması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçti ve şahıslar serbest bırakıldı.

KAMYONET VATANDAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE BULUNDU

Hırsızlık haberinin yayılması üzerine bölge halkı ve hal esnafı adeta seferber oldu. Çalınan kamyonet, bir vatandaşın dikkati sayesinde Çakallık Kavşağı yakınlarında terk edilmiş bir ardiyenin önünde tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin izini sürerek operasyonun düğmesine bastı.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla hırsızlık zanlıları Aksu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, hırsızların araçtaki parayı harcamaya fırsat bulamadıkları belirlenirken şüpheli polis merkezine götürüldü. Zararın karşılanması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçince, şahıslar serbest bırakıldı.

“ZARARIMIZI KARŞILADIK, PARAYI HARCAYAMADILAR”

Aracını teslim alan komisyoncu Ramazan Gök, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"23 Nisan'da çalınan aracımızı Çakallık Kavşağı'nda bulduk. Emniyet güçlerinden Allah razı olsun, onlar da Aksu ilçesinde yakaladılar. Zararımızı karşıladık, parayı harcayamadılar, herhangi bir şey yapamadılar. Polisten, emniyet güçlerimizden ve basından Allah binlerce razı olsun. Evet, vatandaşlar da çok duyarlı bu konuda. Herkes merak edip sordu, herkes arayıp sordu. Herkesten Allah razı olsun, herkes yardım etmek istedi."