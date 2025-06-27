Antalya'da iki ilçede orman yangını! Ekipler seferber, alevlerle mücadele sürüyor

Son dakika haberi: Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kavurucu sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte ülkenin birçok noktasında orman yangınları baş göstermeye başladı. Sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçelerinden de endişelendiren haber geldi. İki ilçede ormanlık alanlarda yangın çıktı.

HER İKİ İLÇEDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu mevkiinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Aynı saatlerde Alanya'da meydana gelen bir diğer orman yangınına ise ilk etapta 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.

YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde her iki yangının etkisinin azaldığı öğrenildi. Alevlerin tamemen kontrol altına alınabilmesi için ekipleri çalışmaları devam ediyor.