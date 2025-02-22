Antalya'da kahreden kaza! Ters yönden gelen kamyonet dehşet saçtı

KAZALARA EN ÇOK NE SEBEP OLUR?

Trafik kazası, genellikle bir arabanın yayaya, başka bir araca veya herhangi bir objeye çarpması sonucu gerçekleşir. En sık görülen kaza nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına uymama yer alır. Ayrıca yetersiz sürüş deneyimi ve araç bakımlarının ihmal edilmesi de kazaların başlıca sebepleri arasındadır. Kötü Hava koşulları da kazalara davetiye çıkarır. Yağmur, sis, kar veya buzlanma gibi kötü hava koşulları, görüş mesafesini azaltır. Yol tutuşunu olumsuz etkileyerek kazaları tetikleyebilir.