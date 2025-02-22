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 | Bengül Büyükhan

Antalya'da kahreden kaza! Ters yönden gelen kamyonet dehşet saçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönde ilerleyen kamyonet dehşet saçtı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

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Antalya'da kahreden kaza! Ters yönden gelen kamyonet dehşet saçtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 10:41

Korkunç kaza Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan motosiklet, Manavgat yönünden ters yöne girerek kavşağa girmeye çalışan kamyonetle çarpıştı.

19 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, üzerinde bulunan 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer yolcu Halil Can Şık ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KAZALARA EN ÇOK NE SEBEP OLUR?
Trafik kazası, genellikle bir arabanın yayaya, başka bir araca veya herhangi bir objeye çarpması sonucu gerçekleşir. En sık görülen kaza nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına uymama yer alır. Ayrıca yetersiz sürüş deneyimi ve araç bakımlarının ihmal edilmesi de kazaların başlıca sebepleri arasındadır. Kötü Hava koşulları da kazalara davetiye çıkarır. Yağmur, sis, kar veya buzlanma gibi kötü hava koşulları, görüş mesafesini azaltır. Yol tutuşunu olumsuz etkileyerek kazaları tetikleyebilir.
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