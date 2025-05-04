Antalya'da korkunç olay! Depoda ipe asılı halde bulundu

Saat 12.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana yaşanan olayda kendisine ait motosikletle olay yerine gelen İ.T. (45), iddiaya göre depo içerisinde iple kendini astı. Kendisinden haber alamayan yakınları, İ.T.'yi aramak için çalışma yaptı.

DEPOYA GİRENLER HEMEN İHBAR ETTİ

Deponun yanında duran motosikleti fark edenler, depoya girdiklerinde İ.T.'yi iple asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İ.T.'nin cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Gazipaşa Birimi ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İ.T.'nin cansız bedeni, burada yapılan ön incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İ.T.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.