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 | İrem Şenel

Antalya'da akılalmaz soygun! Kuyumcudan 750 bin liralık altın çaldı

Antalya'da dehşete düşüren bir soygun yaşandı. Kuyumcudan soygun yapmayı planlayan hırsız, dükkanın yanındaki pastanede oturup keşif yaptı. Bir süre burada oyalanan şahıs, dükkan sahibinin boş anından faydalanarak elinde bıçakla içeriye daldı. Yaklaşık 750 bin değerindeki altınları alarak kaçtı. İzini kaybettiren soyguncu her yerde aranıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:40

Olay, 'nın Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs içerde işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti.

Antalya'da akılalmaz soygun! Kuyumcudan 750 bin liralık altın çaldı

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Kuyumcudan içeri giren kimliği belirsiz şahıs üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 750 bin TL değerinde ki 18 adet bileziği alan kimliği belirsiz şahıs hızla uzaklaştı.

Antalya'da akılalmaz soygun! Kuyumcudan 750 bin liralık altın çaldı



18 ADET BİLEZİK İLE KAÇTI

Hüseyin T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler işyeri sahibinin ifadesine başvururken Olay Yeri İnceleme ekipleri işyerinde ve olayı gerçekleştiren şahsın beklediği pastanede oturduğu masada parmak izi çalışması yaptı.

Antalya'da akılalmaz soygun! Kuyumcudan 750 bin liralık altın çaldı

Kuyumcu Hüseyin T.'nin kayınpederi Ali Dede ," Yayladan yeni gelmiştim. Dükkanı açarken gözlüklü bir kişi elinde bıçakla gaspa kalkışıyor. Bir miktar 15-16 civarında bilezik alıyor. 500-600 bin TL civarında zararımız var. Maddi olarak zararımız var, can olarak zararımız yok" dedi.

Antalya'da akılalmaz soygun! Kuyumcudan 750 bin liralık altın çaldı
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ETİKETLER
#hırsızlık
#antalya
#soygun
#Bıçak Tehdidi
#Kuyumcu Soygunu
#Yaşam
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