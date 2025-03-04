Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Antalya'da sağlık çalışanının kahreden ölümü! 'Sigaram yok' dedi diye acımasızca dövdüler

Antalya'da kendisinden sigara isteyen kişilere 'yok' cevabını verdi diye 4 kişi tarafından önce acımasızca darp edirek çantası gasp edilen sağlık çalışanı Hamit Aras 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç Paramedik için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'da sağlık çalışanının kahreden ölümü! 'Sigaram yok' dedi diye acımasızca dövdüler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:29

Antalya'da yaşanan korkunç olayda kendisinden sigara isteyen 4 genç tarafından acımasızca dövülen daha sonra da gasp edilen genç sağlıkçı 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

ÖNCE DARP EDİP SONRA GASP ETTİLER

Evine yaklaştığı sırada Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti. Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu. 4 genç ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI HABER 3 GÜN SONRA GELDİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gündür yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2'Sİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçunu kabul ederek Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde Hamit Aras'ı darp ederek çantasını alarak olay yerinden uzaklaştıkları, değerli eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söylediği öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hamit Aras'ın ölüm haberi yakınları ve meslektaşlarını yasa boğarken Hamit Aras'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık işlemlerinin ardından Aras'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras için bugün T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde tören düzenlendi. Törende genç sağlıkçının mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşan ve Hamit Aras ile 13 yıldır birlikte görev yapan Ahu Sezgin "Meslektaşımız olmasından onur duyduğumuz Hamit aynı zamanda iyiliği, fedakarlığı, insanlığı ile hep aklımızda kalacak. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde her zaman annesinin yanında olacağız"dedi. Aras'ın cenazesi mesai arkadaşları ve meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde toprağa verilmek memleketi Kaş'a uğurlandı.

BABASINI 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞ

Öte yandan Hamit Aras'ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve yaklaşık 2 ay öncede Antalya Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasını kaybettiği öğrenildi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini belirten Hamit Aras'ın amcasının oğlu İnan Tavşan, "Gece arkadaşından dönerken 4 kişi tarafından gasp edilmiş. O anda yere düşmüş, kafasından darbe almış. 112 ekipleri kalp masajı ile hayata döndürmüş, ardından en yakın hastaneye götürmüş. Oradan da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama maalesef kurtarılamadı, 3 gün sonra akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Olaya karışanlardan ikisinin tutuklandığını, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldığını öğrendik. Biz bir kere daha yıkıldık, bu suçu işleyenler cezasız kalmamalı. Adalet istiyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 2 milyar TL'lik para trafiği
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş insanına dehşeti yaşattılar! 2 milyon lira haraç isteyip kafasına silah dayadılar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.