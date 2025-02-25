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 | Özge Sönmez

Antalya'da sahibinden satılık tarihi hamam! İstenen rakam dudak uçuklattı

Antalya'nın Kaleiçi ilçesinde bulunan anıtsal yapı olarak değerlendirilen 'Gavur Hamamı' satışa çıkarıldı. Tarihi hamam için istenen rakam ise dudak uçuklattı.

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Antalya'da sahibinden satılık tarihi hamam! İstenen rakam dudak uçuklattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:37

Antalya Kaleiçi'nde bulunan tarihi yapıları her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin hayran kaldığı semtin UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi için çalışmalar devam ederken, 'anıtsal yapı' olarak tescil edilen hamamın 8 varisinin aldığı kararla satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 'Gavur Hamamı' için istenen rakam ise dudak uçuklattı.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Antalya'nın simgelerinden olan ve milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen tarihi Kaleiçi'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilci ziyaret ediyor. Binlerce yıllık tarihi yapılarıyla, görenlerin hayran kaldığı semtin, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Birçok tarihi dönemden ve kültürden değerler barındıran Kaleiçi'ndeki bazı eserler ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. 1972 yılından bu yana koruma altına alınarak 'Sit Alanı' ilan edilen semtin bazı noktalarında ise 4 hamam bulunuyor. Bu hamamlardan biri de 'Gavur Hamamı' olarak bilinen 'Yenikapı Hamamı'.

ZAMANA MEYDAN OKUYAN YAPILAR

Rumlar tarafından 19'uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ise içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor. 'Soğukluk', 'Ilıklık' ve 'Sıcaklık' olarak adlandırılan 3 ana mekandan oluşan hamam, işçiliği ve mimarisiyle mekanın ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Bulunduğu sokağa da adını veren hamam, 1940 yılına kadar, mübadele döneminde kente gelen Türkler tarafından hamam olarak işletildi. Sonrasında depo ve eğlence mekanı olarak da kullanılan ve süreç içinde kapısına kilit vurulan hamam, uzun süredir zamana meydan okuyor.

90 MİLYON LİRA İSTENİYOR

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'anıtsal yapı' olarak tescil edilen hamamın 8 varisinin aldığı kararla satışa çıkarılıp, üzerine 'Satılık' levhası asıldı. 2.5 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan tarihi hamamdaki 'Satılık' yazısını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ediyor.

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