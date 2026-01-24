Antalya'yı sağanak vurdu! Evler, dükkanlar, tarlalar sular altında kaldı, hayvanlar can verdi

Antalya'da meteorolojik uyarıların ardından gece saatlerinde etkisini gösteren yağış, yer yer şiddetini artırarak sağanağa dönüşürken kentin Serik, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki bazı evleri, dükkanları ve tarım alanlarını su bastı.

Kentin Serik ilçesinde de sağanak yağış, Köprüçayı Irmağı’nın debisinin yükselmesine neden olurken ilçe genelinde taşkınlar yaşandı. Irmak kenarındaki restoranların bazı bölümleri sular altında kalırken tarım alanları zarar gördü bazı evlerde ve hayvan barınaklarında maddi kayıp oluştu.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’ndeki ırmağın su seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlarda çevredeki bazı tarım alanları da sular altında kaldı.

SEL KÖPRÜYÜ TIKANINCA TAŞKIN OLUŞTU

Çandır Mahallesi’nde ise D-400 karayolu üzerinde bulunan köprünün, sel sularıyla sürüklenen çalı ve çırpı atıkları nedeniyle tıkanması sonucu taşkın yaşandı. Köprünün tıkanmasıyla birlikte Çandır Mahallesi’ndeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

MAHSUR KALAN KAMYONETİ DSİ EKİPLERİ KURTARDI

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle tıkanan köprünün açılması için bölgede çalışma başlattı. Aynı noktada, yol üzerinde sel suları içinde mahsur kalan bir kamyonet, DSİ’ye ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

KÜMES HAYVANLARI CAN VERDİ

Kayaburnu Mahallesi’nde ise taşkın suları, portakal bahçesi içerisinde bulunan tek katlı bir evi bastı. Evde bulunan iki köpek sel suları nedeniyle mahsur kalırken, hayvanların kurtarılması için ekipler çalışma yaptı.

Karıncalı Mahallesi’nde de bir evin kümesinin sular altında kalması sonucu bazı kümes hayvanları can verirken bazıları bellerine kadar suyun içine giren sahipleri tarafndan kurtarıldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe olan Aksu’da da tarım alanları ve seralar selden zarar gördü. Bazı evleri su basarken, ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri yol ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde ise taşkın sularının birikmesi sonucu ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü.

Bölgede yağışların ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, ekiplerin taşkın yaşanan noktalardaki müdahaleleri sürüyor.