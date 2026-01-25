Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

AÖF Bahar Dönemi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ve kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi akademik takvimi ile netleşti. Güz döneminin tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için takvim duyuruldu. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını güncelleyebilecek. Peki, 2026 Bahar Dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl gerçekleştirilir?

AÖF Bahar Dönemi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 16:24

AÖF kayıt yenileme tarihi yaklaşıyor.

AÖF kayıt yenileme başvuruları Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildi.

Şubat ayında başlayacak AÖF kayıt yenileme işlemi Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacaktır.

AÖF Bahar Dönemi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek.

Kayıt yenileme kılavuzuna öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabilecekler.

AÖF Bahar Dönemi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi ile 13 Şubat 2026 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF Bahar Dönemi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır?

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını tamamlayabilir.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görüntülenebilir ve ödeme yapılabilir.

#Yaşam
