AÖF Bahar Dönemi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman nasıl yapılır?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AÖF kayıt yenileme tarihi yaklaşıyor.
AÖF kayıt yenileme başvuruları Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildi.
Şubat ayında başlayacak AÖF kayıt yenileme işlemi Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacaktır.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek.
Kayıt yenileme kılavuzuna öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabilecekler.
Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi ile 13 Şubat 2026 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını tamamlayabilir.
Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görüntülenebilir ve ödeme yapılabilir.