AÖF bahar dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman bitti mi?

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenciyi kapsayan AÖF kayıt yenileme 2026 takvimi duyuruldu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, bahar dönemi için kayıtlarını yalnızca belirtilen tarihler arasında yenileyebilecek.
Süreç, ders seçimi ve ardından gerçekleştirilecek ödeme aşamalarından oluşuyor.
Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı.
Öğrenciler, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kadar kayıtlarını yenileyebilecek.
Bu tarihler haricinde yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.
AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla gerçekleştirecek.
e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, “Ders Ekle/Sil” bölümünden bahar dönemi ders seçimlerini tamamlayacak.
Ders seçimi sonrasında, öğrencilerin ödemesi gereken kayıt yenileme ücreti sistem tarafından otomatik olarak oluşturuluyor.