Yaşam
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman bitti mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Ders seçimi ve ücret ödeme adımlarını tamamlamayan öğrenciler, belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini yapmak zorunda.

09.02.2026
09.02.2026
saat ikonu 23:33

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenciyi kapsayan AÖF kayıt yenileme 2026 takvimi duyuruldu.

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, bahar dönemi için kayıtlarını yalnızca belirtilen tarihler arasında yenileyebilecek.

Süreç, ders seçimi ve ardından gerçekleştirilecek ödeme aşamalarından oluşuyor.

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı.

Öğrenciler, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kadar kayıtlarını yenileyebilecek.

Bu tarihler haricinde yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla gerçekleştirecek.

e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, “Ders Ekle/Sil” bölümünden bahar dönemi ders seçimlerini tamamlayacak.

Ders seçimi sonrasında, öğrencilerin ödemesi gereken kayıt yenileme ücreti sistem tarafından otomatik olarak oluşturuluyor.

