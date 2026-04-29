AÖF final sınav giriş belgesi alma ekranı! AÖF sınav takvimi

AÖF final sınavları için öğrencilerin hazırlık süreci devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi finalleri yaklaşırken sınav merkezleri de gündemde yer buluyor. Lisans ve ön lisans öğrenimine açık öğretim yoluyla devam eden öğrenciler, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları için hazırlıklarını hızlandırdı. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde bina, salon, sıra, tarih ve saat gibi sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunacak. Peki, AÖF final sınavı yerleri duyuruldu mu? AÖF 2026 Bahar Dönemi final sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖF final sınav giriş belgesi alma ekranı! AÖF sınav takvimi
AÖF sınavları için geri sayım süreci başladı. AÖF finallerinin oturum saatleri, öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım göstereceği AÖF final sınavları ilan edilen takvim doğrultusunda uygulanacak. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden temin edebilecek. Peki, AÖF final sınavları hangi tarihte? AÖF nereden ve nasıl temin edilir?

AÖF final sınav giriş belgesi alma ekranı! AÖF sınav takvimi

AÖF finalleri öncesinde sınav giriş belgeleri erişime açıldı ve sınav tarihleri açıklandı.
AÖF sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılarak alınabiliyor.
AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
Bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üstünde olması gerekiyor.
AÖF final sınav giriş belgesi alma ekranı! AÖF sınav takvimi

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 öğretim yılı bahar yarıyılı dönem sonu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. AÖF sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak "Sınav İşlemleri" sekmesinden temin edilebilecek.

AÖF final sınav giriş belgesi alma ekranı! AÖF sınav takvimi

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Bahar yarıyılı final (dönem sonu) sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu kapsamında gerçekleştirilecek sınav ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

AÖF final sınav giriş belgesi alma ekranı! AÖF sınav takvimi

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Bir dersten başarılı kabul edilmek için ders başarı puanının 35 veya üstünde olması gerekiyor. Başarı puanı şu formül ile hesaplanıyor:

Ara sınav puanının yüzde 30’u

Dönem sonu sınav puanının yüzde 70’i

Ödev uygulaması bulunan derslerde ağırlık oranları değişiklik gösteriyor. Bu derslerde ara sınav yüzde 30, ödev yüzde 20, dönem sonu sınavı ise yüzde 50 ağırlıkta değerlendiriliyor.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı’nda İngilizce eğitim diliyle verilen dersler farklı bir hesaplamaya tabi tutuluyor. Ara sınav yüzde 40, dönem sonu sınavı yüzde 60 ağırlık oranıyla hesaplamaya dâhil ediliyor.

Yaz okulu sınavlarında ise alınan puan doğrudan başarı notu olarak kabul ediliyor; ağırlık oranı yüzde 100.

