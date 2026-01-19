AÖF final soru ve cevap anahtarları 2026! AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak soruları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğleden sonra ise 14.00'te düzenlendi. Öğrencilere sınava girecekler her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika süre verildi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından ise AÖF final soru ve cevap anahtarı 2026 araştırılmaya başlandı. Peki AÖF final soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte AÖF soru ve cevap anahtarları...

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2026?

AÖF güz dönemi final soru ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından genel olarak soru ve cevap anahtarları sınavların oturumlarının tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde paylaşılıyor. AÖF güz dönemi final sınavları oturumları henüz sona ermedi. Bugün öğleden sonra saat 14.00'te dördüncü oturumlar gerçekleştirilecek. Sınavların sona ermesinin ardından AÖF final soru ve cevap anahtarının resmi olarak duyurulması bekleniyor.

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARLARI NEREDEN BULABİLİRİM?

AÖF soru ve cevap anahtarlarına öğrenciler "Anadolum eKampüs" sistemi aracılığıyla erişim sağlayabiliyorlar. Sisteme öğrenciler e-Devlet aracılığıyla veya Anadolu Üniversitesi e-posta ve şifreleriyle giriş yapabiliyorlar. Giriş yaptıktan sonra dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevaplarına erişim sağlanabiliyor.

AÖF FİNAL SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihlerinden 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. AÖF güz dönemi final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde sonuçların ilan duyurusunun yapılması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrencilerin 2 iş günü süresince itiraz hakkı bulunacak. Bu süre zarfında "Anadolum eKampüs" sistemi aracılığıyla öğrenciler sınav sorularına itiraz edebilecekler.

AÖF BÜT VAR MI 2026?

Üniversitelerde derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girerek notlarını yükseltebiliyorlar. AÖF'te ise bütünleme sınavı uygulanmıyor. Derslerde başarısız olan öğrenciler istekleri doğrultusunda yaz okullarına yönlendiriliyor. Yaz okulu ile öğrencilere derslerden geçme ve not ortalamalarını yükseltme gibi imkanlar sunuluyor.