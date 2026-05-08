AÖF sınavları saat kaçta? AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF giriş belgesi sorgulama işlemleri, sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak adaylar, sınav giriş belgelerini resmî sistem üzerinden alarak sınav yerlerini öğrenebiliyor.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 13:39

AÖF sınavlarına kısa süre kala giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgiyle karşılanıyor. Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda sınav saatleri ve oturum süreleri netlik kazandı. Sınav giriş belgeleri olmadan sınava katılım sağlanamazken, adaylar belgelerini sistem üzerinden indirip sınav hazırlıklarını tamamlıyor.

AÖF sınavlarına kısa süre kala giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor ve sınav tarihleri ile saatleri belli oldu.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor.
Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00'te başlayacak.
Sınav süresi 30 dakika olup, ilk 30 dakika içinde çıkış yapılamayacak.
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi aracılığıyla görüntüleyebilecek.

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde hafta sonunda gerçekleştirilecek. Sınavların sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00’te başlayacak. Adayların belirtilen saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor. Sınav süreleri 30 dakika olarak uygulanırken, ilk 30 dakika içerisinde sınav salonundan çıkış yapılamayacak. AÖF sonuçları genellikle sınav tarihinden sonraki 15 gün içerisinde açıklanıyor. Yaz Okulu Sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

