AÖF sınavları saat kaçta? AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınavlarına kısa süre kala giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgiyle karşılanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda sınav saatleri ve oturum süreleri netlik kazandı. Sınav giriş belgeleri olmadan sınava katılım sağlanamazken, adaylar belgelerini sistem üzerinden indirip sınav hazırlıklarını tamamlıyor.
Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi aracılığıyla görüntüleyebilecek.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde hafta sonunda gerçekleştirilecek. Sınavların sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00’te başlayacak. Adayların belirtilen saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor. Sınav süreleri 30 dakika olarak uygulanırken, ilk 30 dakika içerisinde sınav salonundan çıkış yapılamayacak. AÖF sonuçları genellikle sınav tarihinden sonraki 15 gün içerisinde açıklanıyor. Yaz Okulu Sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.