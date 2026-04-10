Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AÖF sonuç sorgulama ekranı! AÖF vize sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçlarını sorgulama ekranı için geri sayım süreci başladı. 2026 AÖF ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından yakından izleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çatısı altında öğrenimlerini sürdüren milyonlarca öğrencinin katılımıyla yapılan 2025-2026 bahar dönemi ara sınavlarının (vize) tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların hangi tarihte duyurulacağını merak etmeye başladı. Akademik geleceklerini şekillendirmek isteyen öğrencilerin dikkati AÖF sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

AÖF ara sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav oturumlarının sona ermesiyle birlikte adaylar, sınav kağıtlarının değerlendirme sürecine ilişkin resmi duyurulara yoğunlaştı. Önceki yıllardaki takvim uygulamaları ve üniversitenin dijital sistemindeki işlem hızı dikkate alındığında, sonuçların ne zaman erişime açılacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4-5 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı’nın sonuçları beşinci gün ilan edildi. bu gelişmeyi adaylara duyurdu. Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC aralığındaki notlar başarılı kabul edilirken, FF başarısız not olarak değerlendirilmektedir. CD, DC ve DD notları koşullu geçer sayılmakta olup öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üzerinde ise başarılı, 2.0’ın altında ise başarısız olarak kabul edilmektedir.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınavların tamamlanması sonrası öğrenciler açısından belirleyici nitelik taşıyan dönem sonu sınav süreci başlayacak. 2025-2026 akademik takvimi doğrultusunda AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

