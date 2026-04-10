AÖF sonuç sorgulama ekranı! AÖF vize sonuçları açıklandı

AÖF ara sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav oturumlarının sona ermesiyle birlikte adaylar, sınav kağıtlarının değerlendirme sürecine ilişkin resmi duyurulara yoğunlaştı. Önceki yıllardaki takvim uygulamaları ve üniversitenin dijital sistemindeki işlem hızı dikkate alındığında, sonuçların ne zaman erişime açılacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4-5 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı’nın sonuçları beşinci gün ilan edildi. Anadolu Üniversitesi bu gelişmeyi adaylara duyurdu. Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC aralığındaki notlar başarılı kabul edilirken, FF başarısız not olarak değerlendirilmektedir. CD, DC ve DD notları koşullu geçer sayılmakta olup öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üzerinde ise başarılı, 2.0’ın altında ise başarısız olarak kabul edilmektedir.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınavların tamamlanması sonrası öğrenciler açısından belirleyici nitelik taşıyan dönem sonu sınav süreci başlayacak. 2025-2026 akademik takvimi doğrultusunda AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.