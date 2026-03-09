AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri nereden sorgulanır? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

AÖL 2. dönem sınavları öncesinde geri sayım devam ederken, açık öğretim lisesi öğrencileri sınav merkezlerine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. MEB tarafından yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı’na ait sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla uygulanacak Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı’nın Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin erişimine sunuldu.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini; Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ya da aynı ekranda yer alan e-Devlet giriş bölümü üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet sitesi aracılığıyla sisteme giriş yapıp “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında bulunan “Sınav Giriş Belgesi” ekranından temin edebilecek.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi’nde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, 13 Mart 2026 günü mesai saati bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri vasıtasıyla fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi’ne yükletmeleri durumunda sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sistemde fotoğraf kaydı yer almayan öğrenciler ise sınav giriş belgesi edinemeyecek.