AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama 2026! AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2025-2026 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından ise AÖL sınav giriş belgeleri gündeme geldi. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavlarında öğrenciler sınav belgeleri ve geçerli kimlik belgesi ile giriş yapabilecek. Öğrenciler tarafından AÖS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri açıklanan bilgilere göre 9 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler ise MEB'in "Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Giriş Ekranı" aracılığıyla sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları açıklanan bilgilere göre yüz yüze 14-15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavlarında öğrencilere her bir dersten 10 soru sorulacak. Öğrencilerin soruları çözmek için her oturumda 100 dakika süresi olacak. AÖL 1. oturum 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. İkinci oturum ise aynı gün öğleden sonra saat 14.00'te başlayacak. AÖL 3. oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

AÖL 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları açıklanan bilgilere göre 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler MEB'in "Açık Öğretim Liseleri" sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.