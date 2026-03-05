Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama 2026! AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacağı ve giriş belgelerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde yüz yüze uygulanacak olan sınavda öğrencilere her ders için 10 soru sorulacak. Öğrencilere her oturum için 10 dakika süre verilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar ise sınava alınmayacak. Peki AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama 2026! AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 16:07

AÖL 2025-2026 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından ise AÖL sınav giriş belgeleri gündeme geldi. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavlarında öğrenciler sınav belgeleri ve geçerli kimlik belgesi ile giriş yapabilecek. Öğrenciler tarafından AÖS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama 2026! AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri açıklanan bilgilere göre 9 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler ise MEB'in "Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Giriş Ekranı" aracılığıyla sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama 2026! AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları açıklanan bilgilere göre yüz yüze 14-15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavlarında öğrencilere her bir dersten 10 soru sorulacak. Öğrencilerin soruları çözmek için her oturumda 100 dakika süresi olacak. AÖL 1. oturum 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. İkinci oturum ise aynı gün öğleden sonra saat 14.00'te başlayacak. AÖL 3. oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama 2026! AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

AÖL 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları açıklanan bilgilere göre 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler MEB'in "Açık Öğretim Liseleri" sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

ETİKETLER
#Aöl Sınav Tarihleri
#Aöl Sınav Sonuçları
#Aöl Sınav Giriş Belgeleri
#Aöl 2. Dönem Sınavları
#Aöl 2026 Sınav Takvimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.