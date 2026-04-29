Açık Öğretim Lisesi sınav sürecinin ardından dikkatler 2026 AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerine yöneldi. Çok sayıda öğrenci, mezuniyet kredilerini tamamlayabilmek adına "Açık Lise 3. dönem kayıtları ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AÖL 3. dönem kayıtları başladı mı hangi tarihte başlıyor? Açık Öğretim Lisesi'nin 2026 yılı 3. dönem kayıt yenileme ve sınav süreçlerine dair beklentiler ve bilgiler paylaşılmıştır. 2026 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme tarihlerinin Mayıs ayı içinde aktif hale gelmesi beklenmektedir. Kayıt yenileme işlemleri için öncelikle belirlenen kayıt ücretinin anlaşmalı bankalara veya MEB ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekmektedir. Kayıt yenileme ve ders seçimi süreçlerinin ardından 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri çoğunlukla Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının ilk günlerinde yapılmaktadır. 2026 yılı için kayıt tarihlerinin Mayıs ayı içinde aktif hale gelmesi beklenmektedir. Bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldığı anda, öğrenciler MEB’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgilendirilecektir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrencilerin, öncelikle belirlenen kayıt ücretini anlaşmalı bankalara ya da MEB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları zorunludur. Ücret yatırma işlemi tamamlandıktan sonra sistem genellikle otomatik biçimde kaydı yeniler; ancak öğrencilerin AÖL Öğrenci Girişi ekranından durumlarını kontrol etmeleri ve ders seçimlerini kendilerinin yapmaları büyük önem taşımaktadır. Ders seçimi yapılmayan dönemlerde sistem, öğrenciye otomatik olarak ders atayabilir; bu durum da mezuniyet kredisi hesaplamalarında istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme ve ders seçimi süreçlerinin tamamlanmasının ardından sınav hazırlık süreci başlayacaktır. Açık Lise 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Sınavların uygulanma biçimi (çevrim içi veya yüz yüze) hakkında nihai karar, sınav tarihine kısa bir süre kala MEB tarafından duyurulacaktır.