Yaşam
Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig ara transfer son günü

Süper Lig'de takımların kadrolarını güçlendirme çabalarını sürdürmesiyle birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig ara transfer dönemi için son gün merak edilirken, kulüpler eksik bölgelerini tamamlamak ve transfer hamlelerini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor. Taraftarlar ise Süper Lig’de transfer için son tarih ne sorularına yanıt arıyor.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig ara transfer son günü
Süper Lig'de ara transfer dönemi için geçtiğimiz günlerde başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim doğrultusunda devam eden transfer sürecinde, kulüplerin hamlelerini tamamlayabileceği son tarih büyük önem arz ediyor.

Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapmak isterken, futbolseverler ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor sorusuna yanıt arıyor.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig ara transfer son günü

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde değişime gidildiğini açıkladı.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig ara transfer son günü

TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

