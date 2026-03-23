Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Araç aynasına koku yasak mı telefon tutucu cezası var mı?

Araçlarda telefon tutucunun yasaklandığına dair iddialar kamuoyunda gündem olurken, oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla son dakika açıklaması yapıldı. Yeni Trafik Kanunu düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürerken, son dönemde araç içi telefon tutucular ve aynalara asılan kokularla ilgili yasak getirildiği öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan iddialar çeşitli haber sitelerinde hızla yayılırken, araç içi telefon tutacaklarının yasaklandığı ve bu kurala uymayan sürücülere yüksek para cezaları uygulanacağı yönündeki asılsız haberler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 23:04
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 23:04

Arabada telefon tutucu yasak mı, araç aynasına koku asmak yasaklandı mı soruları, kamuoyunun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Son günlerde sosyal medyada, araçlardaki telefon tutucuların sürüş görüşünü kapattığı gerekçesiyle yasaklanacağı, dikiz aynasına takılan kokuların da para cezasına yol açtığı iddia edildi. Milyonlarca araç sahibi ortaya atılan bu iddiaların ardından resmi açıklamalara yönelirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir bilgilendirme yayımladı.

TELEFON TUTUCU VE KOKU YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ’nda yapılan değişikliklerle ilgili sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun belirlendiğini açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "

BAKANLIK NE AÇIKLADI?

Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yetkilileri tarafından da açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, araçlardaki telefon tutucuların görüş alanını engellediği gerekçesiyle ceza uygulanacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Bakanlık temsilcileri, vatandaşların resmi kaynaklar dışındaki spekülatif bilgilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medyada yayılan içeriklerde, navigasyon ve telefon görüşmeleri için kullanılan araç içi telefon tutacaklarının yasaklandığı ve 21 bin TL’ye kadar para cezası ile araç bağlama gibi yaptırımların devreye alınacağı ileri sürülüyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez’in açıklamalarıyla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı netleşti. Bakanlık kaynakları, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla uygulama yönetmeliği hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, ancak mevcut aşamada telefon tutuculara ilişkin herhangi bir yasak kararının bulunmadığını bildirdi.

