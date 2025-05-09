Araç kiralamak isteyenlere büyük tuzak! 180 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı!

Dolandırıcılar bu kez araç kiralamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüp büyük vurgun yaptı. Araç kiralama sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderliğinde faaliyet gösteren bir çetenin, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

180 MİLYON LİRALIK VURGUN

122 kişiyi mağdur eden şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Kocaeli emniyeti tarafından çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 109 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheliler; Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

2 ARACA EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 227 bin 600 TL nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve iki otomobile el konuldu. 101 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların sevki sırasında güvenlik önlemi de alındı.