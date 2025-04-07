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 | Ömer Faruk Dogan

Aracın motoruna giren yavru kedileri kurtarmak için mahalleli seferber oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediler, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Vatandaşlar, cep telefonlarından açtıkları kedi sesleriyle minik yavruları bulundukları yerden çıkarmaya çalıştı ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kedilere ulaşamayınca, aracın oto servise götürülmesine karar verildi.

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Aracın motoruna giren yavru kedileri kurtarmak için mahalleli seferber oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 16:39

Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediler, mahalleliyi seferber etti. Vatandaşlar, yavru kedileri çıkarmak için cep telefonlarından kedi sesi açtı ancak bu yöntem sonuç vermedi. Kediler, ancak bir oto servis tarafından kurtarılabildi.

Göksu Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir aracın sahibi, motor kısmından gelen kedi seslerini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kısa sürede itfaiye ekiplerinin gelmesini sağladı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar da yavru kedileri kurtarmak için ilginç bir yöntem denedi: Cep telefonlarından kedi sesi açarak yavruların çıkmasını sağlamak.

Aracın motoruna giren yavru kedileri kurtarmak için mahalleli seferber oldu

Apartman görevlisi Fahri Uysal, "Yaklaşık 1 hafta 10 günlük 2 küçük kedi yavrusu araca girmiş. Herhalde 2-3 gündür falan araç içerisindeler anneleri taşımış, Yavru kedi sesi dinlettik, sese karşılık verdiler ama çıkmadılar" diyerek yaşananları anlattı.

Aracın motoruna giren yavru kedileri kurtarmak için mahalleli seferber oldu

ÇÖZÜM OTO SERVİSTE BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin de tüm çabasına rağmen yavrular bulunduğu yerden çıkarılamayınca araç, yakındaki bir oto servise götürüldü. Burada çalışan personel, motor kısmına sıkışan iki yavruyu dikkatlice dışarı çıkardı. Kediler daha sonra annelerinin bulunduğu siteye bırakıldı.

Aracın motoruna giren yavru kedileri kurtarmak için mahalleli seferber oldu
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