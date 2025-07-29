Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Kuzenini gözünü kırmadan öldürdü

Karaman'da merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşanan olayda; Edinilen kuzen olan H.B. (57) ile Hüseyin Baloğlu (47) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.B, yanında bulunan av tüfeğiyle Baloğlu'nu göğsünden vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Baloğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Baloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan H.B, ise jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.