Arazi kavgasında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da komşular arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Silahlı kavga sonucu karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nden silah sesleri yükseldi. Komşular arasındaki kavgada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Mahalledeki iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

2 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kavgaya karışanları yakalamak için de çalışma başlattı.