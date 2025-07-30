Arazide yaralanıp mahsur kaldı! AFAD imdadına yetişti

Güneysu ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşanan olayda çay bahçesinden dönerken kestirme yoldan geçmek isteyen F.T. isimli kadın dengesini kaybederek ayağını taşa vurdu. Ayağında da platin olduğu öğrenilen F.T. isimli kadın bulunduğu yerden hareket edemeyince olduğu yerde mahsur kaldı.

Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sedyeye yerleştirilen F.T. halatlarla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine sevk edildi. F.T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.