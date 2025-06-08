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 | Murat Makas

Araziye çıktı, karşılaştığı manzara şoke etti: Hayatımda ilk defa görüyorum, tam 8 kilo

Sivas'a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için çıktığı arazide gördükleri karşısında şaşırdı. Ural, ''Hayatımda ilk defa gördüm'' dedi, görenler gözlerine inanamadı.

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Araziye çıktı, karşılaştığı manzara şoke etti: Hayatımda ilk defa görüyorum, tam 8 kilo
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 10:07

Sivas’ta bir vatandaş mantar toplamak için çıktığı arazide devasa büyüklükte bir mantar buldu. Ağırlığı 8 kilogramı aşan mantarı görenler gözlerine inanamadı.

Araziye çıktı, karşılaştığı manzara şoke etti: Hayatımda ilk defa görüyorum, tam 8 kilo

DEVASA MANTAR

Yaz tatillerinde memleketi Sivas’a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti. Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı. 8 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

Araziye çıktı, karşılaştığı manzara şoke etti: Hayatımda ilk defa görüyorum, tam 8 kilo

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum. Komşularımlar da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

En zehirli mantar hangisi?
Ölüm Başlığı ( Amanita phalloides ) Ölüm şapkası mantarı Ölüm şapkası mantarı ( Amanita phalloides ). Belki de tüm mantarların en ölümcülü olan ölüm şapkası Avrupa'nın her yerinde bulunur ve yenilebilir saman mantarlarına ve sezar mantarlarına çok benzer.
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