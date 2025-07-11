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 | Bengül Arıca

Ardahan'da kan donduran olay! 6 yıldır aranıyordu! Öldürüp nehir kenarına gömmüşler!

Ardahan'da 2019 yılında kaybolan 2 çocuk annesi Yeliz Y.'den acı haber geldi. Talihsiz kadının boşandığı eski eşi tarafından tabancayla öldürülüp nehir kenarına gömdüğü 6 yıl sonra ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 09:10

Kan donduran olay Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşandı. 2011 yılında E.Y. ile evlenen ve evlendikten sonra Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine davası açtı. Eşiyle boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Ardahan'da kan donduran olay! 6 yıldır aranıyordu! Öldürüp nehir kenarına gömmüşler!

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2025 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi. Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda başlatılan aramalarda kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanıldı.

Ardahan'da kan donduran olay! 6 yıldır aranıyordu! Öldürüp nehir kenarına gömmüşler!

19 MAĞARA VE ÇEVRESİ DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Gürcistanlı yetkililerinin de olayla ilgili bilgilendirildiği 29 günlük arama-tarama çalışmaları sonucunda bölgede 19 mağara ve çevresi detaylı şekilde incelendi. Çalışmaların detaylandırılması üzerine Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da kan donduran olay! 6 yıldır aranıyordu! Öldürüp nehir kenarına gömmüşler!

ÖLDÜRÜP NEHİR KENARINA GÖMÜLMÜŞ!

Yürütülen detaylı, titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda E.Y'nin Yeliz Y'yi tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve silahını nehre attığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında, toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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ETİKETLER
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#Kura Nehri
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