Ardahan'da tır ile otomobil çarpıştı: Korkunç kazada 2 ölü, 1 yaralı!

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Tır şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.