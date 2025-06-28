Ardahan'da tır ile otomobil çarpıştı: Korkunç kazada 2 ölü, 1 yaralı!

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Tır şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çıldır'dan Ardahan istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen tır dikkatsizlik sonucu çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü ayakta tedavi edilirken araç sürücü kırık ve iç kanama şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ölenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri yolu trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.