Arkadaşını katleden oyuncu Sevil Akdağ vahşet gecesini anlattı!

Oyuncu Sevil Akdağ, evine gittiği arkadaşı Elif Kırav'ı 53 bıçak darbesiyle vahşice katletti. İlk ifadesinde, olayı hatırlamadığını söyleyen Akdağ vahşet gününü anlattı. Panik atak hastası olduğunu söyleyen Akdağ, olay günü kendisini iyi hissetmediğini ve arkadaşı Kırav'ın davetiyle evine gittiğini söyledi. Birlikte alkol aldıklarını söyleyen Akdağ ifadesinde sık sık Kırav'ı suçladı.

"SALDIRGANLAŞIYORDU"

Birlikte alkol aldıklarını sözlerine ekleyen Akdağ, bir süre sonra Beşiktaş’taki bir mekâna geçtiklerini ve burada alkol almaya devam ettiklerini söyledi.

O geceyi hatırlamadığını dile getiren Akdağ, Kırav'ı suçlayarak "Sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi. Ancak yine de Kırav’ın evine gittiğini belirten Sevil Akdağ, burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile bir ilaç kullandığını öne sürdü.

"BANA SALDIRDI, PARMAKLARIMI ISIRDI"

Tartışmanın ardından Kırav’ın kendisine küfür ettiğini ve saldırmaya başladığını iddia eden Akdağ, “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı." dedi. Kaçmaya çalıştığını ve kendisini korumaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Akdağ, "Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle net hatırlayamıyorum.” ifadelerini kullandı.